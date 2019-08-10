Вальверде: Я не думаю о трансфере Неймара

Главный тренер Барселоны Эрнесто Вальверде прокомментировал возможное возвращение Неймара.

"Я не думаю об этом, я думаю об игре с «Наполи». Мы не знаем, что произойдет, посмотрим. Сейчас это домыслы, игрок находится в другом месте, а я работаю с теми, кто у меня есть.

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Я всегда доволен, у меня хорошие игроки. В прошлом сезоне мы были почти идеальны. Мы внесли важные коррективы в состав и пытаемся стать лучше", – цитирует Вальверде AS.

Сейчас в СМИ активно распространяется информация, что Неймар вместо Барселоны может перейти в Реал.

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