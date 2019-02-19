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Вальверде: Дома Лион очень мощный

00:15 5 Читати українською
Вальверде: Дома Лион очень мощный
Эрнесто Вальверде / ФК Барселона

Главный тренер Барселоны Эрнесто Вальверде поделился ожиданиями от первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов против Лиона.

"Мы ожидаем этого матча. Мы знаем, что Лион замечательная команда и они еще не проиграли этот поединок. Дома они очень мощные. Матч будет сложным.

"Месси невозможно остановить", – тренер Лиона Женезио

Это правда, что в некоторых поединках мы не использовали свои моменты, хотя играем в атакующий футбол. Надо сыграть красиво и попытаться победить. Не надо рассчитывать на ответный матч, только на этот.

В Лиона прекрасные футболисты. Менди хороший латераль, Фекир фундаментальный игрок, Депай, Траоре... Нравится то, что они любят атаковать и будут пытаться прессинговать нас", – цитирует Вальверде AS.

Матч Лион – Барселона состоится 19 февраля в 22:00 по киевскому времени.

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Лион - Барселона: Вторник 19 февраля 2019

Лион
до матча
20
час
:
39
мин
Барселона
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