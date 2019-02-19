Вальверде: Дома Лион очень мощный

Главный тренер Барселоны Эрнесто Вальверде поделился ожиданиями от первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов против Лиона.

"Мы ожидаем этого матча. Мы знаем, что Лион замечательная команда и они еще не проиграли этот поединок. Дома они очень мощные. Матч будет сложным.

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Это правда, что в некоторых поединках мы не использовали свои моменты, хотя играем в атакующий футбол. Надо сыграть красиво и попытаться победить. Не надо рассчитывать на ответный матч, только на этот.

В Лиона прекрасные футболисты. Менди хороший латераль, Фекир фундаментальный игрок, Депай, Траоре... Нравится то, что они любят атаковать и будут пытаться прессинговать нас", – цитирует Вальверде AS.

Матч Лион – Барселона состоится 19 февраля в 22:00 по киевскому времени.

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