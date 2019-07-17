Вальверде: Де Йонг – это трансфер на перспективу, а от Гризманна мы ожидаем немедленного результата

Главный тренер Барселоны Эрнесто Вальверде поделился ожиданиями от новичков каталонского клуба.

"Я знаю, что от нас ждут побед во всех турнирах. Это вызов, которого мы с нетерпением ждем. Наша цель – победить во всех соревнованиях, в которых мы будем участвовать.

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Фрэнки де Йонг провел прошлый сезон на отличном уровне, как и весь Аякс. Это футболист, который принесет свежесть в центр поля. Это – вложение в будущее, потому что он – качественный футболист и сможет выступать за Барселону в течение многих лет. В нем заложено стиль игры, свойственный нашему клубу.

Гризманн – это футболист, который имеет большой опыт выступлений в Ла Лиге, в этом плане ему будет легче, чем де Йонгу. Он очень быстрый и качественный в завершении атак. Мы очень ему доверяем, и ожидаем от него немедленных результатов.

Нето – надежный и опытный голкипер. Он станет отличной заменой тер Штегену", – передает слова Вальверде Marca.

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