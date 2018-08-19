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Вальверде: Барселоне не удалось показать свою лучшую игру

11:40 48 Читати українською
Вальверде: Барселоне не удалось показать свою лучшую игру
Эрнесто Вальверде / ФК Барселона

Главный тренер Барселоны Эрнесто Вальверде прокомментировал победу над Алавесом (3:0).

"Нам не удалось показать свою лучшую игру. То, что соперник сидел так глубоко, замедляло наши первые комбинационные действия.

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У Алавеса были очень плотные оборонительные линии и очень защитная тактика, поэтому нам было трудно. Но сейчас только август, надеюсь, мы прибавим.

Что касается гола Месси со штрафного, то он уже забивал так в матче против Жироны. У Лео всегда может быть припрятан сюрприз.

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Если бы мы забили в первом тайме, не надо было бы делать изменения, но нам не хватало игрока, который бил бы по воротам, поэтому я выпустил Коутиньо", – цитирует Вальверде Marca.

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Барселона - Алавес: Суббота 18 августа 2018

Барселона
Матч окончен
3 : 0
Алавес
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