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Вальверде: Барселона одержима Лигой чемпионов, Месси тоже

09:15 10 Читати українською
Вальверде: Барселона одержима Лигой чемпионов, Месси тоже
Эрнесто Вальверде / соцсети

Главный тренер Барселоны Эрнесто Вальверде прокомментировал победу над Лионом в матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

"В первом тайме мы играли в выдающийся футбол, абсолютно доминировали над соперником. Мы могли забить и больше. Во втором тайме они стали больше рисковать, отыграли один мяч.

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В Лиге чемпионов нельзя расслабляться, потому что 2:0 – это не определяющий результат. У нас были проблемы в сообщении между линиями. Было ощущение, что они близки к тому, чтобы сравнять счет.

Мы все помешаны на Лиге чемпионов, и Лео тоже. Он провел выдающийся матч.

Сюрпризы в плей-офф ЛЧ? Нельзя концентрироваться только на команде. Мы сделали все, чтобы пройти дальше. Посмотрим, кто нам достанется. Любой соперник будет тяжелым", – цитирует Вальверде Marca.

Барселона на классе разгромила Лион и стала единственным испанским клубом в 1/4 финала Лиги чемпионов

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