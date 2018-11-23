Главный тренер Барселоны Эрнесто Вальверде поделился ожиданиями от гостевого матча 13-го тура чемпионата Испании с Атлетико.

"Атлетико хорошо действует в каждом компоненте игры и использует высокий прессинг. Мы попытаемся достичь положительного результата, доминировать на поле, обращая внимание на контратаки соперника и его игру в свободных зонах.

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Атлетико – кандидат на чемпионство. В матче с ним мы должны сыграть в свой лучший футбол. Конечно, предстоящая встреча будет очень важной, особенно учитывая потерянные очки в прошлом туре. Что касается Гризманна, то, надеюсь, мы не позволим ему сыграть наилучшим образом", – цитирует Вальверде Mundo Deportivo.

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