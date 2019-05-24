Вальверде – о финале Кубка Испании: Все думают, что Барселоне легко побеждать во всех турнирах – это ошибка

Главный тренер Барселоны Эрнесто Вальверде поделился ожиданиями от финала Кубка Испании против Валенсии.

"Мы придаем этой игре большое значение. У нас есть шанс сделать дубль и принести в копилку клуба еще один титул. Мы все здесь именно для этого. Этот сезон сложился нелегко, в январе было много сложных игр. Нам пришлось пройти через множество трудных ситуаций. сейчас у нас тоже не самый простой период, но мы должны преодолеть его.

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Я не думаю пока о своем будущем, меня волнует только победа в финале. Я знаю, что в любой момент может произойти что угодно. Реал, например, сменил трех тренеров за сезон. У всех команд бывают такие моменты.

Да, мы проиграли в полуфинале Лиги чемпионов. Но теперь мы можем уйти в отпуск в хорошем настроении. Людям кажется, что побеждать в каждом турнире в составе Барселоны легко, но это не так", – цитирует Вальверде Marca.

Напомним, встреча Барсы с Валенсией состоится 25 мая, начало в 22:00.

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