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Вальверде – идеальный тренер для нынешней Барселоны, – Бартомеу

16:17 37 Читати українською
Вальверде – идеальный тренер для нынешней Барселоны, – Бартомеу
Жозеп Бартомеу и Эрнесто Вальверде / фото: Барселона

Президент Барселоны Жозеп Бартомеу выразил поддержку главному тренеру команды Эрнесто Вальверде.

"В этом сезоне в команде много молодых игроков, которые должны помочь нам преодолеть все эти проблемы.

Вальверде признался, что руководство Барселоны выразило ему поддержку

Считаем, что Вальверде является идеальным тренером, чтобы управлять этой командой, состоящей из поколения зрелых игроков, которые настолько успешно выступали ранее, и поколения перспективных футболистов.

Важно создать эту связь, сформировать новую команду, которая будет вести Барсу вперед. И Вальверде обладает этой способностью", – цитирует Бартомеу Mundo Deportivo.

Вальверде вбиває Барселону

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Теги
Барселона Барселона Испания Хосеп-Мария Бартомеу Эрнесто Вальверде Эрнесто Вальверде
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