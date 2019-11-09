Вальверде – идеальный тренер для нынешней Барселоны, – Бартомеу

Англия — 17:20 30
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Бернли – Вест Хэм: "молотки" пропускают быстрый гол, Ярмоленко меняет травмированного капитана еще в первом тайме
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Венгер подтвердил, что ведет переговоры с БавариейГермания — 00:18 283
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"Яремчук сбросил плащ-невидимку", а "Пластун – настоящая скала". Бельгия восхваляет украинцев за избиение ВольфсбургаЛига Европы — 8 нояб 995
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Сербия объявила заявку на матчи отбора к Евро-2020 против Украины и Люксембурга – есть громкий сюрпризЕвро-2020 — 8 нояб 1469
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Ключова гра для Ярмоленка, дуель Баварії й Борусії та італійська битва, що змушує ностальгувати – топ-матчі євровікендуМир — 8 нояб 593