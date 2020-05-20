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Валлийская Премьер-лига официально досрочно завершила чемпионат

00:15 7 Читати українською
Валлийская Премьер-лига официально досрочно завершила чемпионат
Радость игроков Коннас-Ки / ФК Коннас-Ки

Из-за пандемии коронавируса сезон 2019/20 в валлийской Премьер-лиге официально завершен. Чемпионский титул впервые оформил клуб Коннас-Ки.

Валлийская Премьер-лига официально завершила текущий сезон, сообщает официальный сайт соревнований.

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Лига решила подвести итоги турнира с помощью среднего количества очков, набранных командами за игру. Как следствие, впервые в истории чемпионом страны стал Коннас-Ки. Команда из графства Флинтшир возьмет старт в квалификации Лиги чемпионов следующего сезона. В свою очередь Нью-Сейнтс и Бала Таун получили места в Лиге Европы. Вылетевшие из Премьер-лиги команды и новички сезона 2020/21 будут определены позже.

К слову, ранее Селтик был официально признан чемпионом Шотландии. Тем временем в Англии планируют возобновить матчи чемпионата в июне.

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