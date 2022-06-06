– Мы услышали только Зинченко и Петракова, почему другие не пришли? Что происходит в раздевалке?

– Я не была в самой раздевалке и не знаю, что там происходит, могу только догадываться. Думаю, мы понимаем, что в раздевалке. Комментарий послематчевого главного тренера ярко описывает эту ситуацию и настроение, которое сейчас царит. С пониманием отношусь к тому, что не все могут сейчас давать комментарии. Такой сильный падает дождь, как слезы украинских болельщиков и фанатов, которые сейчас находятся в Кардиффе. Смотря за этой игрой с трибун и проживая весь спектр эмоций, да, где-то не повезло, отвернулась фортуна, можно искать много причин. Сейчас говорю не как эксперт, а как болельщица. Гордость берет за то, что наши ребята сражались до последнего.

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– Сборная Украины начинает новый турнир через три дня, не провалится ли морально команда? Какова роль лидеров в данной ситуации? Андрей Ярмоленко, получивший такую моральную травму?

– Я надеюсь, что наши ребята соберут волю в кулак и будут продолжать доказывать на футбольном поле и делать то, что у них лучше всего выходит в жизни – это играть в футбол. Вполне логично, и не нужно быть великим экспертом, что будет масштабная ротация состава. Два таких интенсивных матча мало кто сможет выдержать. Импульс сборной могут дать новички и дебютанты. Для многих это шанс показать себя на европейском футбольном уровне. Не то время, когда украинцы должны опускать голову. Сейчас мы потерпели поражение, но нам есть за что бороться во всех пониманиях этого слова.

– Какие эмоции царят на стадионе?

– На Кардифф Сити происходит безумие, в хорошем понимании этого слова. Болельщики нереально радуются, начали выбегать на поле, включили музыку, светодиодные лампочки. Для валлийцев – это действительно праздник. Они долго не участвовали в финальной части чемпионата мира, и для них это достижение. Балдеют они по полной, — рассказала Влада Седан во время репортажа для программы "Головна команда".

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