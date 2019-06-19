Валяев: Очень хорошо отношусь к Эдмару, Марлосу и Мораесу, но я против натурализации

Бывший тренер Металлист 1925 Сергей Валяев прокомментировал плакат с надписью "Нет натурализации" на недавних матчах сборной Украины.

"Болельщики недавно вывесили баннер "Нет натурализации"? Поддерживаю болельщиков. Очень хорошо отношусь к Эдику, Мораесу, Марлосу, но не понимаю этого.

Украина – Сербия: болельщики хозяев вывесили плакат "Нет натурализации"

Пусть у нас свои Цыганковы растут, ну зачем нам кто-то? Мы доказали с сербами, что можем и с украинцами играть спокойно. Зачем мы закрываем дорогу нашим футболистам?

Разные ли истории натурализации Эдмара и Девича и натурализации Марлоса и Мораеса? Да, скорее разные. И Марко, и Эдик много времени играли в Украине, говорят на нашем языке, понимают нас, и по ментальности больше подходили нам. У Эдмара жена украинка. Они совершенно спокойно влились в сборную. По Мораесу и Марлосу же сложно сказать, потому что не знаю их близко", – рассказал Валяев в интервью Tribuna.

"Я вообще перестану смотреть матчи сборной Украины", – Гусев резко высказался насчет натурализации Мораеса