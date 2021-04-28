Вальядолид вырвал ничью в матче с Атлетиком и покинул зону вылета
Атлетик принимал Вальядолид в рамках 33-го тура Ла Лиги. Читайте отчет встречи на Футбол 24.
Игроки Атлетика на правах хозяев захватили инициативу со старта поединка и уже на 14-й минуте праздновали взятие ворот.
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После перерыва гостям удалось переломить ход поединка и сравнять счет. Ветерана "басков" Рауля Гарсию не устраивало такое развитие событий и незадолго до завершения игры он вновь вывел свою команду вперед. Когда казалось, что Атлетик уже не сможет упустить победу, футболисты Вальядолида все же смогли вырвать ничью.
После 33-х туров Атлетик расположился на 9-й строчке, Вальядолид покинул зону вылета и поднялся на 17-е место.
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