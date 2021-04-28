Игроки Атлетика на правах хозяев захватили инициативу со старта поединка и уже на 14-й минуте праздновали взятие ворот.

Барселона назначила спортивным директором бывшего тренера по теннису

После перерыва гостям удалось переломить ход поединка и сравнять счет. Ветерана "басков" Рауля Гарсию не устраивало такое развитие событий и незадолго до завершения игры он вновь вывел свою команду вперед. Когда казалось, что Атлетик уже не сможет упустить победу, футболисты Вальядолида все же смогли вырвать ничью.

После 33-х туров Атлетик расположился на 9-й строчке, Вальядолид покинул зону вылета и поднялся на 17-е место.

Гонка хромых в Испании, Гвардиола отсалютовал Кройфу, тревожное молчание Роналду – обзор уикенда