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Вальядолид вернул из аренды Каро – он призван заменить Лунина

12 января 12:34 137 Читати українською
Вальядолид вернул из аренды Каро – он призван заменить Лунина
Хосе Антонио Каро / ФК Вальядолид

Испанский Вальядолид объявил о возвращении в команду голкипера Хосе Антонио Каро.

25-летний вратарь в первой части сезона защищал цвета Понферрадины, за которую сыграл 11 матчей. Каро уже присоединился к команде Серхио Гонсалеса, информирует официальный сайт Вальядолида.

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Очевидно, решение досрочно вернуть своего голкипера из аренды связано с предстоящим уходом из команды украинца Андрея Лунина. Молодой голкипер, права на которого принадлежат мадридскому Реалу, недоволен отсутствием игровой практики в составе "пуселы" – основным вратарем команды является Жорди Масип, сыгравший во всех 19 матчах в текущем розыгрыше Ла Лиги.

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