Вальядолид вернул из аренды Каро – он призван заменить Лунина

Испанский Вальядолид объявил о возвращении в команду голкипера Хосе Антонио Каро.

25-летний вратарь в первой части сезона защищал цвета Понферрадины, за которую сыграл 11 матчей. Каро уже присоединился к команде Серхио Гонсалеса, информирует официальный сайт Вальядолида.

Вальядолид готов отпустить Лунина несмотря на перфоманс украинца в Кубке Испании, – Серхио Гонсалес

Очевидно, решение досрочно вернуть своего голкипера из аренды связано с предстоящим уходом из команды украинца Андрея Лунина. Молодой голкипер, права на которого принадлежат мадридскому Реалу, недоволен отсутствием игровой практики в составе "пуселы" – основным вратарем команды является Жорди Масип, сыгравший во всех 19 матчах в текущем розыгрыше Ла Лиги.

Лунин выиграл серию пенальти для Вальядолида и стал героем – сейвы украинца вывели команду в 1/16 Кубка Испании