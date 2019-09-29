Вальядолид уверенно одолел Эспаньол: 7-й тур Примеры, матчи воскресенья

В рамках 7-го тура Примеры Вальядолид без Андрея Лунина обыграл на выезде Эспаньол. Отчет матча читайте на Футбол 24.

Чемпионат Испании 2019/20, 7-й тур

Эспаньол – Вальядолид – 0:2

Голы: Мичел, 25 (пен), Плано, 90+4

Красная карточка: Калеро, 66 (Э)

Эйбар – Сельта – начало матча в 15:00

Алавес – Мальорка – начало матча в 17:00

Леванте – Осасуна – начало матча в 19:30

Севилья – Реал Сосьедад – начало матча в 22:00

В воскресном матче 7-го тура Вальядолид приехал в гости к Эспаньолу. Андрей Лунин в команде Серхио Гонсалеса вынужден и дальше довольствоваться ролью резервного голкипера. В середине первого тайма гости заработали пенальти, который успешно реализовал Мичел. На 66-й минуте Калеро оставил Эспаньол в меньшинстве и уже через минуту Вальядолид удвоил преимущество, однако гол Хоакина Фернандеса арбитр за мгновение отменил из-за положения вне игры. В концовке поединка Плано снял все вопросы относительно победителя – 0:2 в итоге в пользу Вальядолида.

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