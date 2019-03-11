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Вальядолид – Реал – 1:4 – видео голов и обзор матча

00:58 17 Читати українською
Вальядолид – Реал – 1:4 – видео голов и обзор матча
Вальядолид – Реал – видео голов и обзор матча / Фото ФК Реал

Реал разгромил Вальядолид в 27-м туре Примеры (4:1). Смотрите видео голов и обзор матча Вальядолид – Реал.

29’ Мохамед Ануар
 
Рафаэль Варан 34’
Карим Бензема 51’
Карим Бензема 59’
Каземиро 79’
Лука Модрич 85’

В начале встречи именно игроки Вальядолида доминировали на поле. Об этом свидетельствуют 2 незасчитанные гола хозяев и нереализованный пенальти. Однако на 29-й минуте Вальядолид достиг своего и открыл счет. Далее для хозяев Реал устроил сущий ад.

Реал Мадрид в матче с двумя отменёнными голами разгромил Вальядолид

Еще до перерыва Варан сравнял счет, а во втором тайме дубль Бензема и гол Модрича не оставили сомнений относительно победителя дуэли.

Таким образом, Реал набрал 51 очко и приблизился ко второму Атлетико на пять зачетных баллов. Вальядолид с 26 пунктами остался на шестнадцатой позиции.

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