Вальядолид – Реал – 1:4 – видео голов и обзор матча

Реал разгромил Вальядолид в 27-м туре Примеры (4:1). Смотрите видео голов и обзор матча Вальядолид – Реал.

В начале встречи именно игроки Вальядолида доминировали на поле. Об этом свидетельствуют 2 незасчитанные гола хозяев и нереализованный пенальти. Однако на 29-й минуте Вальядолид достиг своего и открыл счет. Далее для хозяев Реал устроил сущий ад.

Реал Мадрид в матче с двумя отменёнными голами разгромил Вальядолид

Еще до перерыва Варан сравнял счет, а во втором тайме дубль Бензема и гол Модрича не оставили сомнений относительно победителя дуэли.

Таким образом, Реал набрал 51 очко и приблизился ко второму Атлетико на пять зачетных баллов. Вальядолид с 26 пунктами остался на шестнадцатой позиции.