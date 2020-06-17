Вальядолид разошелся миром с Сельтой, Атлетик расписал боевую ничью с Эйбаром: 29-й тур Ла Лиги, среда

В рамках 29-го тура Ла Лиги состоялось 2 матча. Отчет о них читайте на "Футбол 24".

Чемпионат Испании 2019/20, 29-й тур

Вальядолид – Сельта – 0:0

Эйбар – Атлетик – 2:2

Голы: Кике, 19, Орельяна, 78 (пенальти) – Гарсия (пенальти), 8, Вильялибре, 81

Осасуна – Атлетико – начало в 23:00

Игровой вечер среды начал поединок Вальядолид – Сельта. Начало ничем особым зрителям не запомнилось, но под занавес тайма Тони Вилья имел возможность забить. Он ворвался в штрафную, легко убрал двух игроков и пробил, но вратарь сумел отразить мяч на угловой.

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Во втором тайме ситуация на поле не изменилась. На 70-й замечательный момент потерял Бельтран – удар в касание легко взял голкипер, и сразу на 71-й Яго Аспас не сумел реализовать пенальти. Больше интересных моментов зрители не увидели и финальный свисток зафиксировал нулевую ничью.

Середняк турнирной таблицы Атлетик на выезде встречался с Эйбаром. Благодаря пенальти, который было заработанно за игру рукой в ​​штрафной, гостям удалось открыть счет уже на 8-й минуте. Его реализовал Рауль Гарсия, легко переиграв вратаря. Хозяева стремились отыграться и им это удалось. На 19-й Кике головой замкнул подачу Леона. Команды ушли на перерыв с ничейным счетом.

Второй тайм начался с красной карточки, полученной наставником Эйбара Хосе Мендилибаром за споры с судьей. А на 78-й Орельяна реализовал второй пенальти в этом матче – 2:1. На 79-й на замену вышел Вильялибре, который стремился сравнять счет. И вскоре, на 81-й ему это удалось. Он в касание замкнул прострел Данни Гарсии в штрафную – без шансов для голкипера. Команды до последних секунд матча пытались вырвать победу друг у друга, но финальный свисток зафиксировал ничью.

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