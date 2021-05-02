В рамках 34-го тура испанской Примеры Бетис и Вальядолид не выявили сильнейшего. Отчет о матче читайте на "Футбол 24".

Чемпионат Испании 2020/21, 34-й тур

Вальядолид – Бетис – 1:1

Голы: Вайссман, 68 – Гарсия, 49

Вильярреал – Хетафе – начало в 17:15

Гранада – Кадис – начало в 19:30

Вальядолид в родных стенах принимал Бетис. Уже на 10-й минуте хозяева открыли счет благодаря голу Вайссмана, однако после просмотра VAR на предмет офсайда он был отменен. Гости же до перерыва ничего создать не смогли.

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В начале второго тайма "зелено-белые" вышли вперед – Гарсия замкнул прострельную передачу Миранды в штрафную. Вскоре Вальядолид сравнял– отличился Вайссман. После этого игра продолжалась на равных, и в конце концов, финальный свисток зафиксировал боевую ничью – 1:1.

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