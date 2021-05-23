Вальядолид после вылета из Примеры уволил тренера и спортивного директора
17:07 - Читати українською
Вылет в Сегунду по итогам сезона 2020/21 стал роковым сразу для двух представителей "светло-пурпурных".
завершено
Анхель Корреа 57’
Луис Суарес 67’
57’ Анхель Корреа
67’ Луис Суарес
Вальядолид на своем официальном сайте объявил о прекращении сотрудничества с главным тренером Серхио Гонсалесом.
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Вместе с 44-летним наставником команду покидает и спортивный директор Мигель Анхель Гомес. Очевидно, причиной таких изменений является вылет команды из Примеры. Накануне Вальядолид уступил Атлетико (1:2) в последнем туре.
По итогам сезона коллектив из одноименного города занял 19-ю строчку, на 1 зачетный балл опередив последний Эйбар.
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