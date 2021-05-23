Вылет в Сегунду по итогам сезона 2020/21 стал роковым сразу для двух представителей "светло-пурпурных".

Вальядолид на своем официальном сайте объявил о прекращении сотрудничества с главным тренером Серхио Гонсалесом.

Триумф Суареса и Симеоне в видеообзоре ключевого матча Ла Лиги Вальядолид – Атлетико – 1:2

Вместе с 44-летним наставником команду покидает и спортивный директор Мигель Анхель Гомес. Очевидно, причиной таких изменений является вылет команды из Примеры. Накануне Вальядолид уступил Атлетико (1:2) в последнем туре.

По итогам сезона коллектив из одноименного города занял 19-ю строчку, на 1 зачетный балл опередив последний Эйбар.

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