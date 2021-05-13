Испания, Ла Лига, 36-й тур

Вальядолид – Вильярреал – 0:2

Голы: Морено, 68, Капуе, 90+1

Эйбар – Бетис – 0:1 (после первого тайма)

Гол: Гуардадо, 4

Атлетико удержал победу над Сосьедадом – "матрасники" оторвались от Барселоны на четыре очка

Безвыигрышная серия Вальядолида достигла уже девяти матчей. Только неудачи конкурентов за выживание оставляли подопечным Серхио Гонсалеса шансы на элиту на следующий сезон. Вчерашняя осечка Хетафе была прекрасным шансом улучшить ситуацию в турнирной таблице. Для этого надо совсем немного – обыграть Вильярреал, который все силы положил на подготовку к финалу Лиги Европы. Четыре поражения в последних шести матчах – такова статистика угрожала команде Унаи Эмери непопаданием даже в Лигу конференций. Поэтому обеим командам было за что биться.

Обе команди за весь первый тайм не смогли хотя бы раз пробить в створ ворот друг друга. Поэтому после отдыха пришлось начинать все с начала. Джавад Эль-Ямик был близок к тому, чтобы вывести Вальядолид вперед, однако с его выстрелом справился Серхио Асенхо. В середине второй сорокапятиминутки чудеса мастерства продемонстрировал Жерар Морено. Получив длинный пас с середины поля от Пау Торреса на границе штрафной площадки, форвард "желтой субмарины" под прессингом защитника уже падая сумел удержаться на ногах, обыграл последнего и нанес обводящий удар в дальний угол ворот мимо голкипера. Вальядолид был слишком беззубым, чтобы вырвать хотя бы ничью. А уже в добавленное время детская ошибка защитников хозяев привела ко второму, вполне логичному голу. Поражение значительно ухудшило шансы "бело-фиолетовых" в борьбе за выживание и добавило уверенности Вильярреалу перед важными матчами сезона.

ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ ЧЕМПІОНАТУ ІСПАНІЇ