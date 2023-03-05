В воскресенье в 24-м туре Ла Лиги состоялось несколько матчей. Отчет о них читайте на "Футбол 24".

Чемпионат Испании 2022/23, 24-й тур

Реал Вальядолид – Эспаньол – 2:1

Голы: Санчес, 25, Агуадо, 62 – Брейтвейт, 87

Райо Вальекано – Атлетик – 0:0

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Вальядолид одержал важную победу над Эспаньолом в родных стенах. "Королевский клуб" забил первый гол еще на 4-й минуте, однако его отменили из-за офсайда. Тем не менее, оформить комфортный счет удалось уже в первый час встречи – на 25-й минуте Санчес вывел хозяев вперед эффектным дальним ударом, а на 62-й Агуадо успешно замкнул прострел Плато. 2:0!

Эспаньол сократил отставание аж на 87-й минуте усилиями Брейтвейта, однако больше каталонцев не хватило. В итоге, Вальдяолид торжествовал как на поле, так и в турнирной таблице – команда прервала 3-матчевую безвыигрышную серию и покинула зону вылета, поднявшись с 18-й на 14-ю позицию. Теперь "пуселу" и "попугаев" от тройки аутсайдеров отделяют два очка.

В еще одном матче Райо Вальекано принимал Атлетик. Соседи по турнирной таблице в первом тайме обменялись опасными моментами, а Альваро Гарсия незадолго до перерыва должен был выводить хозяев вперед – помешала стойка. После отдыха Райо добавил, но пробить оборону басков так и не смог. Драматический выстрел Нико Уильямса в добавленное время в перекладину едва не довел болельщиков до инфаркта, а удаление Сансета на последних секундах за грязный подкат не принесло дивидендов мадридцам. Как следствие, безголевая ничья.

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