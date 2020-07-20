Гранада уничтожила Атлетик и прорвалась в Лигу Европы, Реал Сосьедад вырвал ничью с Атлетико и спас место в еврокубках

В Ла Лиге провели последний тур сезона 2019/20. Счёт и отчет о матчах читайте на "Футбол 24".

Чемпионат Испании 2019/20, 38-й тур

Вальядолид – Бетис – 2:0

Голы: Гвардиола, 45+1, Плано, 63

Вильярреал – Эйбар – 4:0

Голы: Замбо, 71, Морено, 86, 89, Гомес, 90+4

Атлетико – Реал Сосьедад – 1:1

Голы: Коке, 30 – Янузай, 88

Гранада – Атлетик – 4:0

Голы: Сольдадо, 29, Пуэртас, 56, Фернандес, 67, Монторо, 90+3

Вальядолид принимал соседа по турнирной таблице Бетис. В зону вылета, как и зону еврокубков ни одной из команд не суждено попасть, потому турнирного значения поединок не имел. В компенсированное время первого тайма хозяева открыли счет. Это Гвардиола головой замкнул прострел Алькараса в штрафную. А во второй половине встречи преимущество закрепил Плано мастерским ударом с разворота.

Благодаря этой победе Вальядолид с 42-мя пунктами поднялся на 13-ю строчку турнирной таблицы, а Бетис с 41-м очком опустился на 15-ю.

Эйбар приехал в гости к Вильярреалу. Первая половина встречи оказалась очень скучной – ни одного удара в створ ворот. Однако, во втором тайме голевых моментов было множество. На 71-й отличился Замбо, а под занавес встречи Морено оформил дубль. В компенсированное время окончательного разгрома Эйбару нанес Гомес.

Из-за этого поражения Эйбар с 42-мя очками опустился на 14-ю строчку первенства, а Вильярреал с 60-ю пунктами закрепился на 5-м месте турнирной таблицы.

Атлетико принимал Реал Сосьедад, который в случае поражения рисковал пролететь мимо еврокубков. Мадридцы, в свою очередь, могли зацепиться за медали, поэтому матч был очень сложным. Казалось, что победу отпразднуют хозяева, которые вели с 30-й минуты: тогда после подачи с углового в штрафной басков произошла серия отскоков, в завершении которой Мората пяткой скинул мяч под удар Коке с пяти метров – 1:0 . Впрочем, на 88-й минуте Янузай хитрым ударом со штрафного с острого угла сравнял счёт. Именно ничьей матч и завершился.

Таким образом, Атлетико набрал 70 очков и финишировал третьим, опередив Севилью по дополнительным показателям. Реал Сосьедад с 56 зачётными баллами прорвался в Лигу Европы с шестого места.

Гранада в родных стенах встречалась с Атлетиком. В случае победы андалусийцы могли запрыгнуть в еврокубки, поэтому настрой был бешеным. На 29-й минуте Сольдадо вывел хозяев вперёд, вывалившись на ударную позицию и пробив с рикошетом над голкипером, на 56-й Пуертас забивал уже в пустые ворота, а на 67-й Карлос Фернандес замкнул его прострел на линию вратарской – 3 0. Уже в коменсований время Монторо установил окончательный счёт встречи – 4:0.

В результате погрома Гранада набрала 56 очков и поднялась на седьмое место, забрав последнюю путевку в Лигу Европы. Атлетик из 51 зачётным баллом в активе завершил сезон одиннадцатым.

Зозуля приложился к досрочному камбэку в Примеру – украинец отличился уникальным поступком и вышел за грани пропасти