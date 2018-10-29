Вальядолид на последних минутах спас ничью в матче с Эспаньолом

В матче 10 тура Ла Лиги Вальядолид уже в компенсированное время спас ничью в матче и лишил Эспаньол временного лидерства в чемпионате. Счет и отчет о матче читайте на сайте "Футбол 24".

При достаточно равной игре Эспаньолу удалось открыть счет, который и продержался до 90+1 минуты. Первый гол во встрече был забит в середине первого тайма: Мелендо перехватил мяч и сразу отдал на Иглесиаса. Борха приближался к штрафной и внезапным мощным ударом из-под защитника попал в девятку ворот. Вальядолид пытался сравнять счет и сумел это сделать как раз в компенсированное время. После выхода на замену Верде спас хотя бы один пункт.

Эта ничья оставляет Эспаньол на 2 месте, каталонцы набрали 18 очков. Вальядолид с 16 очками остался на 6 позиции.

Чемпионат Испании 2018/19, 10 тур

Вальядолид – Эспаньол – 1:1

Голы: Верде, 90+1 – Иглесиас, 20