Вальядолид и Реал Сосьедад расписали боевую ничью: 29 тур Ла Лиги, матч воскресенья

В 29 туре второго круга чемпионата Испании Реал Сосьедад на выезде расписал боевую ничью с Вальядолидом. Счет и отчет о матче читайте на сайте "Футбол 24".

Чемпионат Испании, 2 круг, 29 тур

Вальядолид – Реал Сосьедад – 1:1

Голы: Кеко, 9 — Оярсабаль, 79

В 29 туре второго круга чемпионата Испании сошлись аутсайдер и середняк – Вальядолид и Реал Сосьедад. Уже на 9-й минуте Кеко нанес точный удар в нижний левый угол ворот из-за пределов штрафной и вывел Вальядолид вперед. На 79-й минуте Реал Сосьедад усилиями Оярсабаля сравнял счет: Микель в районе одиннадцатиметровой отметки выпрыгнул выше защитников и головой отправил мяч в нижний угол ворот. На 85-й минуте Кеко опять забил, однако арбитр, просмотрев повтор, гол отменил.

После этого матча Вальядолид набрал 30 очков и разместился на шестнадцатой строчке, в то время как Реал Сосьедад занимает 10-ю строчку, имея в своем активе 37 очков.