Вальядолид готов отпустить Лунина несмотря на перфоманс украинца в Кубке Испании, – Серхио Гонсалес

Главный тренер Вальядолида Серхио Гонсалес подтвердил вероятность перехода украинского голкипера Андрея Лунина в другую команду.

"Мы поговорили с ним перед матчем с Марбельей. Узнали, хотел ли он сыграть. Мы знаем, что он ищет команду, которая будет давать ему столько игрового времени, сколько не можем дать мы.

Героический перфоманс Лунина в видеообзоре матча Марбелья - Вальядолид

Мы хотим, чтобы Лунин остался с нами, но есть вероятность его ухода. На всякий случай, мы уже сделали определенные шаги по этому поводу (речь идет о подписании голкипера Хосе Антонио Каро, который призван заменить Лунина, – прим)", – цитирует наставника "пуселы" Marca.

Напомним, украинский вратарь стал главным героем матча 1/32 финала Кубка Испании против Марбельи, в котором Вальядолид одержал победу в серии пенальти. На 20-летнего футболиста, который хочет сменить клубную прописку из-за нехватки игровой практики, претендуют клубы Сегунды.

Лунин выиграл серию пенальти для Вальядолида и стал героем – сейвы украинца вывели команду в 1/16 Кубка Испании