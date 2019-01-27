Атлетик победил Бетис, Реал Сосьедад сыграл вничью с Уэской: 21-й тур Примеры, матчи воскресенья

В рамках 21-го тура испанского чемпионата Вальядолид переиграл Сельту, Атлетик минимально одолел Бетис, а Уеска отобрала очки у Реал Сосьедада.

Чемпионат Испании 2018/2019, 21-й тур

Вальядолид – Сельта – 2:1

Голы: Плано, 56, Кеко, 69 – Систо, 16

Удаление: Худт, 87 (вторая жёлтая)

Атлетик – Бетис – 1:0

Голы: Муниаин, 21

Удаление: Де Маркос, 84

Реал Сосьедад – Уэска – 0:0

Сельта провела очень непростой выезд в Вальядолид, хотя начиналось всё очень ярко. На 16-й минуте высокий прессинг привёл к ошибке хозяев в собственной штрафной, перехвату мяча Буфалем и красивым ударом в дальнюю девятку в исполнении Систо – 0:1. Вальядолид мог отыграться: на 21-й Серджи Гвардиола издалека пробил над перекладиной, а на 42-й его выстрел в левый нижний угол вытащил Бланко. В конце концов, на 56-й минуте Оскар Плано сравнял счёт ударом с нескольких метров после паса пяткой в исполнении Антонито – 1:1. Сельту пошатнуло, и Вальядолид дожал соперника на 69-й минуте точным выстрелом Кеко в левую "шестёрку" – 2:1. Данный гол оказался последним во встрече.

Атлетик в очень важном поединке принимал Бетис, вырвавшись вперед уже на 21-й минуте – это Икер Муниаин принял передачу с фланга и расстрелял ворота из пределов штрафной. В дальнейшем баски продолжили давление – несколько моментов потерял Оскар Де Маркос, но и Бетис на 37-й минуте проверил перекладину ворот хозяев. Во втором тайме игра была нервной, но ближе к победе был Атлетик, который упустил супершанс на 57-й минуте – после удара Вильямса мяч из ворот вынес последний защитник гостей. В конце концов, удвоить своё преимущество баски так и не смогли, но и Бетис не отыгрался – 1:0.

В параллельной встрече между Реал Сосьедадом и Уэской ​​всё было гораздо спокойнее. Игра прошла с большим количеством позиционной борьбы и небольшим количеством моментов, но Уэска ​​на 18-й минуте могла забить усилиями Янгеля Эрреры – штанга спасла хозяев. Во втором тайме картина игры особо не изменилась, поэтому финальная сухая ничья не удивила болельщиков.

Таким образом, Бетис, с 29 очками остался на восьмой позиции, а Реал Сосьедад, имея 29, идёт прямо за ним. Атлетик с 11 пунктами теперь на одиннадцатом месте, Вальядолид набрал 25 зачётных баллов и идет тринадцатым, Сельта с 21 зачётным баллом осталась перед зоной вылета, а Уэска ​​продолжила пребывание на дне.