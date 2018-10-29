Вальядолид – Эспаньол – 1:1 – видео голов и обзор матча

Вальядолид спасся от поражения в матче 11-го туре чемпионата Испании против Эспаньола. Смотрите видео голов и обзор матча.

При достаточно равной игре Эспаньолу удалось открыть счет, который продержался до 90+1 минуты. Первый гол во встрече был забит в середине первого тайма: Мелендо перехватил мяч и сразу отдал на Иглесиаса.Борха приближался к штрафной и внезапным мощным ударом из-под защитника попал в девятку ворот.

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Вальядолид пытался сравнять счет и сумел это сделать как раз в компенсированное время. После выхода на замену Верде спас хотя бы один пункт.

Чемпионат Испании 2018/19, 10 тур

Вальядолид – Эспаньол – 1:1

Голы: Верде, 90+1 – Иглесиас, 20