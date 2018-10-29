toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Испания
ДИНАМО КИЕВ - ЛЬВОВ БАРСЕЛОНА - РЕАЛ МАДРИД ЧЕРНОМОРЕЦ - КАРПАТЫ НАПОЛИ - РОМА

Вальядолид – Эспаньол – 1:1 – видео голов и обзор матча

27 октября 08:24 28 Читати українською
Вальядолид – Эспаньол – 1:1 – видео голов и обзор матча
Вальядолид – Эспаньол / Фото Ла Лига

Вальядолид спасся от поражения в матче 11-го туре чемпионата Испании против Эспаньола. Смотрите видео голов и обзор матча.

При достаточно равной игре Эспаньолу удалось открыть счет, который продержался до 90+1 минуты. Первый гол во встрече был забит в середине первого тайма: Мелендо перехватил мяч и сразу отдал на Иглесиаса.Борха приближался к штрафной и внезапным мощным ударом из-под защитника попал в девятку ворот.

Барселона как финал тренера Реала, жертвы Коноплянки, ужас Неймара – топ-5 матчей уикенда, которые стоит смотреть

Вальядолид пытался сравнять счет и сумел это сделать как раз в компенсированное время. После выхода на замену Верде спас хотя бы один пункт.

Чемпионат Испании 2018/19, 10 тур

Вальядолид – Эспаньол – 1:1

Голы: Верде, 90+1 – Иглесиас, 20

Испания10 турЕстадіо Хосе Сорілья (Вальядолід)

Вальядолід - Эспаньол: Пятница 26 октября 2018

Вальядолід
Матч окончен
1 : 1
Эспаньол
перейти к матчу турнирная таблица матчи
Теги
Испания Видеоновости Эспаньол Эспаньол Вальядолід Вальядолід Вальядолід - Эспаньол
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
  • Динамо сенсационно проиграло Львову
    Україна — 28 окт908 Динамо сенсационно проиграло Львову
21
час
:
9
мин
Лацио
21:30
Интер
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук