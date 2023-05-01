Вальядолид – Атлетико – 2:5 – видео голов и обзор яркого матча
Атлетико в результативном матче Примеры обыграл Вальядолид. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".
Атлетико и Вальядолид выдали эффективную битву с 7 голами. Сначала "матрасники" доминировали. Молина с классного паса Хименеса открыл счет, а через несколько минут уругвайцу отдали долг – Гризманн идеально навесил со штрафного. Антуан до перерыва оформил еще один ассист, когда помог забить Морате.
Вальядолид неожиданно вернулся в игру и отквитал два мяча: Ларин с пенальти и Эскудеро после углового. Однако Атлетико довел дело до логического завершения. Гости спровоцировали автогол в ворота соперника, а точку на контратаке поставил Депай, протянув мяч через пол поля.
Мората вернул лидерство среди испанских бомбардиров и помог Атлетико с разгромом