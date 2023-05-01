Атлетико и Вальядолид выдали эффективную битву с 7 голами. Сначала "матрасники" доминировали. Молина с классного паса Хименеса открыл счет, а через несколько минут уругвайцу отдали долг – Гризманн идеально навесил со штрафного. Антуан до перерыва оформил еще один ассист, когда помог забить Морате.

Вальядолид неожиданно вернулся в игру и отквитал два мяча: Ларин с пенальти и Эскудеро после углового. Однако Атлетико довел дело до логического завершения. Гости спровоцировали автогол в ворота соперника, а точку на контратаке поставил Депай, протянув мяч через пол поля.

Мората вернул лидерство среди испанских бомбардиров и помог Атлетико с разгромом