"Вали в Украине": экс-украинец вляпался в громкий скандал в чемпионате Польши

Полузащитник польской Ягеллонии Тарас Романчук стал объектом преследований со стороны польских фанатов.

Один из посетителей VIP-ложи крикнул Романчуку: "Ты – не поляк. Вали в Украине" после поединка Ягеллонии с Легией, информирует OneSport.

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Футболист пытался выяснить ситуацию и подошел к трибунам, но услышал очередную порцию брани в свой адрес. Не исключено, что его оскорбляли сразу несколько человек.

"Сразу после матча мы непосредственно связались с руководством компании, пригласившей нарушителей. Состоялась встреча с целью обсуждения ситуации. Руководство компании заверило, что будут очень серьезные последствия. В связи с быстрой реакцией компании и упомянутыми последствиями, нет необходимости применять дополнительные штрафы с нашей стороны по отношению к компании. Лицам, совершившим нарушение, будет запрещено посещать VIP-ложу во время матчей и других событий, проходящих на стадионе.

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Полиции известно об этом. Дальнейшие уголовные последствия могут наступить непосредственно по требованию потерпевшей стороны, то есть по просьбе Тараса Романчука. Мы получили видеоматериалы и передали в полицию. Мы находимся в постоянном контакте с клубом и знаем, что они занимаются этим делом", – прокомментировала инцидент представитель стадиона Муниципальный Моника Анисимова.

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