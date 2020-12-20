Хесе Родригес попал в сферу интересов испанского клуба, сообщает Marca. Более того, Валенсия является одним из коллективов, которые действительно заинтересованы в таком трансфере.

ПСЖ официально расторг контракт с Хесе Родригесом

Заметим, что Хесе недавно остался без работы, ведь ПСЖ разорвал с ним контракт. Вероятно, это произошло из-за секс-скандала.

К слову, Родригес перебрался в столицу Франции летом 2016-го. Испанец сыграл за парижан лишь 18 матчей во всех турнирах, в которых забил 2 гола. Также воспитанник Реала успел выиграть три трофея – два чемпионства и один Кубок французской лиги.

Откровенный провал на Парк де Пренс не спасли и многочисленные аренды – Лас-Пальмас, Сток Сити, Бетис, Спортинг.

Лига 1: Мбаппе принес победу ПСЖ, потери Лиона и Марселя, Лилль стал единоличным лидером