Валенсия за 10 лет отобрала 38 очков у Барселоны и Реала – лучший результат Ла Лиги

Валенсия отобрала больше за всех очков в Ла Лиге у Реала и Барселоны / Фото ФК Валенсия

Несмотря на серые результаты Валенсии в последних сезонах, "летучим мышам" есть чем похвастаться.

В матче 22-го тура чемпионата Испании Валенсия лишила каталонцев 2-х очков, расписав с грандом результативную ничью (2:2).

Барселона – Валенсия – 2:2 – видео голов и обзор матча

За последние 10 лет суммарно "летучие мыши" отобрали у Реала и Барсы 38 очков. Это лучший результат по этому показателю среди других команд Примеры, сообщает MisterChip.

Для сравнения, мадридский Атлетико лишил этих же соперников 37-ми очков, Севилья – 32.

В текущем сезоне Ла Лиги Валенсия занимает 7-ю строчку, имея в активе 30 очков.

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