Валенсия официально подтвердила аренду хавбека РБ Лейпцига до конца сезона.

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Мориба воспитывался в структуре Барселоны и уже в прошлой кампании регулярно выступал за взрослую команду. Впрочем, летом талант требовал существенного увеличения зарплаты, на которое каталонцы не согласились. РБ Лейпциг купил игрока за 16 млн евро, но первая половина сезона в Германии откровенно не сложилась – всего 100 минут на поле.

Добавим, что сейчас Валенсия занимает 10-е место чемпионата Испании. Мориба может дебютировать за "летучих мышей" 2 февраля – кубковый матч против Кадиса.

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