Валенсия в рамках 33-го тура Ла Лиги 2024/25 расписала ничью с Эспаньолом (1:1). Отчет о матче читайте на "Футбол 24".

Поединок на Месталье в целом не радовал большим количеством моментов, хотя ударов было много. Валенсия на правах хозяина выглядела активнее, но в первом тайме забил Эспаньол. Героем "попугаев" стал Пуадо, который на 40-й минуте замкнул подачу со стандарта.

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Каталонцы могли бы оформить больший гандикап усилиями Эспозито, которому удался фантастический дальний удар. Левантийцев спасла стойка.

Впрочем, во втором тайме Эспаньол словно подменили. Команда провела всего два удара по воротам, тогда как Валенсия набирала обороты. "Летучие мыши" отыгрались уже через 13 минут после перерыва усилиями Герры – 1:1! Впрочем, развить успех хозяевам не удалось.

Финальный свисток зафиксировал результативную ничью. Обе команды остались с 39 зачетных баллов, имея 8-очковый отрыв от зоны вылета. Каталонцы продлили беспроигрышную серию до пяти туров, а левантийцы – до восьми.

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