В рамках программы дня в 3-м туре Ла Лиги 2025/26 провели два матча. Отчет о них читайте на "Футбол 24".

Чемпионат Испании 2025/26, 3-й тур

Эльче – Леванте – 2:0

Голы: Мир, 46, Мендоса, 51

Валенсия – Хетафе – 3:0

Голы: Диакаби, 30, Данджума, 54, Риоха, 90+7

Программу тура в Испании открыл поединок в Аликанте, где состоялось своеобразное дерби. Эльче и Леванте расположены в одном регионе – автономном сообществе Валенсия. Также обе команды вернулись из Сегунды в текущем сезоне и успели дать бой топам. Эльче отобрал очки у Бетиса и Атлетико, тогда как "лягушки" едва не сыграли вничью с Барселоной.

Болельщики ожидали яркого футбола – и получили его. Трибуны в Аликанте увидели 27 ударов на двоих, красивые сейвы и попадания в стойку.

Что наиболее важно, хозяева увидели два гола своей команды. Их провели в начале второго тайма. Через несколько секунд после перерыва Рафа Мир зацепился за скидку и самостоятельно вывел себя один на один, а через пять минут Мендоса вколотил с линии штрафной в левый нижний – 2:0!

Именно с этим счетом матч и подошел к концу. Эльче празднует дебютную победу после возвращения в Ла Лигу, а Левенте идет с тремя поражениями подряд, впервые не забив.

Другой местный клуб – Валенсия – в родных стенах принимал Хетафе. "Летучие мыши" больше работали с мячом, но мадридцы выглядели острее в своих контратаках. Собственно они и больше ударов провели и имели несколько более высокий показатель ожидаемых голов. В одном из эпизодов хозяев спасла стойка.

Подопечные Пепе Бордаласа не смогла конвертировать в забитый мяч ни один из своих 11 ударов. Валенсия же свои 7 превратила в разгромную победу – Диакаби, Данджума и Риоха провели по голу, установив окончательный счет 3:0. Левантийцы сегодня неприступны дома!

