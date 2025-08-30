Валенсия в родных стенах разгромила Хетафе, Эльче победил Леванте в дерби
В рамках программы дня в 3-м туре Ла Лиги 2025/26 провели два матча. Отчет о них читайте на "Футбол 24".
Чемпионат Испании 2025/26, 3-й тур
Эльче – Леванте – 2:0
Голы: Мир, 46, Мендоса, 51
Валенсия – Хетафе – 3:0
Голы: Диакаби, 30, Данджума, 54, Риоха, 90+7
Программу тура в Испании открыл поединок в Аликанте, где состоялось своеобразное дерби. Эльче и Леванте расположены в одном регионе – автономном сообществе Валенсия. Также обе команды вернулись из Сегунды в текущем сезоне и успели дать бой топам. Эльче отобрал очки у Бетиса и Атлетико, тогда как "лягушки" едва не сыграли вничью с Барселоной.
Болельщики ожидали яркого футбола – и получили его. Трибуны в Аликанте увидели 27 ударов на двоих, красивые сейвы и попадания в стойку.
¡Al larguero Carlos Álvarez! #LALIGAHighlights | #VUELVELALIGA pic.twitter.com/9mzVROhvCX- ЛАЛИГА (@LaLiga) 29 августа, 2025
¡PARADÓN de Mathew Ryan! #LALIGAHighlights | #VUELVELALIGA pic.twitter.com/ju6foBIJWv- LALIGA (@LaLiga) 29 августа, 2025
Что наиболее важно, хозяева увидели два гола своей команды. Их провели в начале второго тайма. Через несколько секунд после перерыва Рафа Мир зацепился за скидку и самостоятельно вывел себя один на один, а через пять минут Мендоса вколотил с линии штрафной в левый нижний – 2:0!
Именно с этим счетом матч и подошел к концу. Эльче празднует дебютную победу после возвращения в Ла Лигу, а Левенте идет с тремя поражениями подряд, впервые не забив.
Другой местный клуб – Валенсия – в родных стенах принимал Хетафе. "Летучие мыши" больше работали с мячом, но мадридцы выглядели острее в своих контратаках. Собственно они и больше ударов провели и имели несколько более высокий показатель ожидаемых голов. В одном из эпизодов хозяев спасла стойка.
? La tuvo el 8️⃣ para adelantarnos en el marcador- Гетафе КФ (@GetafeCF) 29 августа, 2025
¡Seguimos, Geta!#ValenciaGetafe #LALIGAHighlights pic.twitter.com/OyMMEGZ1bE
¡Roza Adrián Liso su cuarto gol de la temporada! #LALIGAHighlights | #VUELVELALIGA pic.twitter.com/vnWO5zUqLt- ЛАЛИГА (@LaLiga) August 29, 2025
Подопечные Пепе Бордаласа не смогла конвертировать в забитый мяч ни один из своих 11 ударов. Валенсия же свои 7 превратила в разгромную победу – Диакаби, Данджума и Риоха провели по голу, установив окончательный счет 3:0. Левантийцы сегодня неприступны дома!
