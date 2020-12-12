Чемпионат Испании 2020/21, 13-й тур

Валенсия – Атлетик – 2:2

Голы: Солер, 25 (пен), Вальехо, 83 – Вильялибре, 55, Р. Гарсия, 79 (пен)

Хетафе – Севилья – 0:1

Гол: Эчейта, 81 (автогол)

Уэска ​​– Алавес – начало в 19:30

Программу дня открывал поединок на Месталье, где Валенсия принимала Атлетик. УВ обоих коллективов было по 13 очков, и в случае победы они бы хотя бы временно подтянулись на седьмую позицию – а "летучие мыши" еще и трёхматчевую безвыигрышную серию прервали бы. Очевидно, на старте встречи больше желания имели хозяева, ведь они открыли счёт на 25-й минуте с пенальти (отличился Солер) – до перерыва счёт не изменился.

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В начале второго тайма баски сравняли счёт благодаря точному удару Вильялибре, а на 79-й минуте гости вообще вырвались вперёд – это Рауль Гарсия, едва появившись на поле, реализовал пенальти. Впрочем, праздновать победу Атлетику не было суждено – уже через четыре минуты Вальехо с передачи Солера забил второй гол "летучих мышей". 2:2. Именно с этим счётом матч и подошёл к концу.

Хетафе в родных стенах принимал Севилью. На 30-й минуте Хордан, выполняя стандарт метров с 30-и, попал в перекладину, которая спасла ворота хозяев. Более в первой половине встречи достойных внимания моментов не состоялось, и команды ушли на перерыв с нулевым счетом.

Во втором тайме голевая засуха продолжалась до 81-й минуты, когда Сусо навесил в штрафную соперника, а Эчейта головой направил мяч в собственные ворота. До конца матча игроки Хетафе отчаянно пытались отыграться, но создать хоть один опасный момент у ворот соперника так и не смогли. В конце концов, финальный свисток зафиксировал минимальную победу Севильи – 0:1.

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