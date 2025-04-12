Поединок на Месталье имел большое значение для обеих команд. Валенсия могла оторваться от зоны вылета на девять очков, а Севилья – на все одиннадцать. К тому же анадалусийцы потерпели три поражения подряд и очень не хотели потерпеть четвертое.

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Статистически матч оказался не очень ярким. У "летучих мышей" было всего 8 ударов на 1,26 ожидаемых голов, а у "рохибланкос" – 12 выстрелов на 0,75 xG. Впрочем, это лишь цифры. На самом деле встреча порадовала феерическими сейвами голкиперов. Мамардашвили, например, вытащил классный выстрел Локонги с дистанции под правую стойку.

Нюланд же вообще выдал что-то невероятное на 36-й минуте. Быстрая атака Валенсии с прострелом завершилась срезкой в перекладину его ворот, а Гайя добивал с отскока с угла вратарской. Вратарь умудрился парировать!

На 64-й же минуте Нюланд выполнил двойной сейв, достав замыкание кросса в исполнении Дуро и накрыв добивание Лопеса.

Вот только на тот момент Севилья уже горела в счете. Героем "летучих мышей" стал Хави Герра, который получил проникающий пас от Лопеса, потерял равновесие на левом углу вратарской, но поднялся и прошил Нюланда. 1:0! Этот гол оказался единственным во встрече.

Валенсия отпраздновала победу, набрала 37 очков и поднялась на двенадцатую позицию. Севилья с четырьмя поражениями подряд отстает на один зачетный балл.

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