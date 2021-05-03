Поражение от Барселоны в 34-м туре Ла Лиги (2:3) переполнило чашу терпения президента Валенсии Питера Лима. За 4 тура до финиша чемпионата "летучие мыши" находятся на 14-м месте, лишь на 6 пунктов оторвавшись от зоны вылета. В последних 16-ти матчах Валенсия одержала только 4 победы, последняя из которых была зафиксирована еще 21 марта.

Валенсия – Барселона – 2:3– видео голов и обзор матча

До конца сезона исполняющим обязанности главного тренера будет Сальвадор Гонсалес Воро, для которого это уже не первый аналогичный опыт. Об отставке Грасии сообщил официальный сайт левантийцев.

Интересно, что только вчера, 1 мая, Грасия отпраздновал день рождения – ему исполнился 51 год. Испанец возглавил Валенсию летом 2020-го, но не проработал даже сезон. Следующий поединок Валенсия проведет против Вальядолида – другого борца за выживание в Примере.

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