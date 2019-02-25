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Валенсия установила уникальный рекорд Ла Лиги

06:00 58 Читати українською
Валенсия установила уникальный рекорд Ла Лиги
Валенсийские рекордсмены / официальный сайт Ла Лиги

В 25-м туре испанского чемпионата Валенсия сыграла вничью с Леганесом, что позволило установить интересное достижение.

Валенсия стала первой командой, закончившей вничью 15 из 25-ти стартовых матчей высшего испанского дивизиона. Об этом сообщает Opta Sports.

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Отметим, что подопечные Марселино Гарсии Тораля находятся на 9-м месте в турнирной таблице, хотя в нынешнем сезоне потерпели лишь четыре поражения. Реже проигрывали только два лидера – Барселона и мадридский Атлетико.

К слову, ничья в матче с Леганесом стала четвертой подряд для "летучих мышей".

Испания25 турМунисипаль де Бутарке (Мадрид)

Леганес - Валенсия: Воскресенье 24 февраля 2019

Леганес
Матч окончен
1 : 1
Валенсия
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Валенсия Валенсия Испания Рекорды Ла Лига Леганес - Валенсия
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