Валенсия и Овьедо встретились в перенесенном матче 7-го тура Ла Лиги. Результат и обзор встречи читайте в этой новости на "Футбол 24".

Игра Валенсия – Овьедо должна была состояться вчера, 29 сентября, однако из-за погодных условий ее подвинули на день из-за красного уровня опасности проливных дождей и наводнений в провинции Валенсия, объявленный Центром по чрезвычайным ситуациям регионального правительства.

И уже на 4-й минуте "летучие мыши" повели в счете. И как повели! Риоха на правом фланге накрутил соперника и сумел навесить, а Данджума ударом "ножницами" в падении пробил в угол – 1:0!Нидерландец через 6 минут мог оформить дубль, но Эскандель парировал его удар в касание. Овьедо ответил моментом Коломбатто аж в конце тайма – сейв Агирресабалы.

А в середине второго тайма Илич локтем попал в лицо Диего Лопесу в своей штрафной. В том же моменте Рейна так же локтем зарядил в лицо Диакаби – пенальти в ворота Овьедо! Данджума взялся исполнять 11-метровый, но получилось плохо – Эскандель потянул его довольно приличный удар.

Концовка матча перевернула все с ног на голову. После подачи с углового и суматохи в штрафной Валенсии Илич с близкого расстояния расстрелял ворота – 1:1! А на следующей минуте Овьедо уже вел в счете: это Рондон классно открылся под заброс партнера и с помощью рикошета пробил мимо вратаря – 1:2! "Летучие мыши" организовали финальный штурм – судья еще и компенсировал аж 9 минут, но Овьедо удержал победный счет.

