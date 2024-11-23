Валенсия не выступала почти месяц из-за ужасных последствий шторма DANA, который унес жизни 221 человека. Чтобы почтить жертв наводнения, хозяева вышли на поле в черной форме. Турнирное положение "летучих мышей" тоже было драматическим. Не зная вкуса побед с 21 сентября, они находились на дне таблицы.

Стихийное бедствие в Испании унесло жизнь экс-игрока Валенсии – ему было всего 28

NUESTRA TIERRA ️‍?



No nos cansaremos de decir GRACIAS, GRACIAS y GRACIAS



UNITS COM SEMPRE pic.twitter.com/CthRg0T4JC — Valencia CF (@valenciacf) November 23, 2024

Бетис не уступал в четырех матчах подряд. Правда, два предыдущих поединка севильцы свели к ничьим. Ситуация осложнялась кадровой бедой. Пеллегрини не мог рассчитывать на семерых важных исполнителей: Бельерина, Менди, Карвалью, Джонни, Року, Иско и Форналса, которые находятся в лазарете. Валенсия же потеряла Пепелу (дисквалификация), Рафу Мира и Тьерри (у обоих – травмы).

Перед стартовым свистком команды почтили жертв наводнений. На глазах Уго Дуро и других игроков Валенсии появились слезы...

️Todos somos Valencia.



️‍?El emotivo homenaje, a las víctimas de la DANA, en Mestalla.pic.twitter.com/ni3jqnQMZ2 — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) November 23, 2024

Несмотря на волнующее начало, "лос чес" открыли счет уже на 8-й минуте. Неожиданный розыгрыш углового завершился голом Тарреги. Андалусийцы могли быстро отыграться. Мамардашвили в очередной раз продемонстрировал чудеса реакции, не позволив отличиться Абде. И все же гостям удалось восстановить статус-кво. Руибаль остро исполнил стандарт, а Дуро подрезал мяч головой в собственные ворота.

Бетис продолжал владеть инициативой. Абде второй раз выводили на ударную позицию, но тот никак не мог пробить грузинского кипера. После этого игра успокоилась, а моменты появились уже в компенсированное время к первому тайму. Роке не сумел замкнуть прострел от Абде. А еще один экс-игрок Барсы – Марк Бартра – промахнулся ударом головой, выиграв воздух на угловом.

Сразу же после перерыва "летучие мыши" шокировали гостей дублем Уго Дуро. В обоих случаях ему помог отличиться Хави Герра. Сначала кантерано Реала классно поймал "свечу" после удара партнера и в падении направил мяч в ворота. А потом реализовал выход на свидание с кипером, получив передачу с собственной половины поля. Кульминацией фантастического отрезка хозяев стал эффектный гол Диего Лопеса.

Hugo Duro scores 2 goals in 3 minutes for @valenciacf_en... pic.twitter.com/dWvEuEMUZC — LALIGA English (@LaLigaEN) November 23, 2024

Пеллегрини сделал тройную замену, выпустив трех звездных игроков атаки – Бакамбу, Ло Чельсо и Авилу. Именно последний подарил севильцам надежду на 68-й минуте, неотразимо пробив из-за пределов штрафной. Андалусийцы пытались давить, но спасти игру не сумели. Благодаря сенсационной победе Валенсия поднялась на 18-ю строчку (10 очков). Бетис, который мог вплотную приблизиться к топ-4, остался на 7-м месте (20 пунктов).