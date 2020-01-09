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Роскошный "сухой лист" Крооса и эффектный гол шведой Модрича в видеообзоре матча Валенсия – Реал Мадрид – 1:3

9 января 00:45 763 Читати українською
Роскошный "сухой лист" Крооса и эффектный гол шведой Модрича в видеообзоре матча Валенсия – Реал Мадрид – 1:3
Валенсия – Реал Мадрид – 1:3 – видео голов и обзор матча

Реал уверенно разобрался с Валенсией в полуфинале Суперкубка Испании. Смотрите видео голов и обзор матча Валенсия – Реал Мадрид.

90+2’ Даниэль Парехо
 
Тони Кроос 16’
Иско 39’
Лука Модрич 66’
16’ Тони Кроос
39’ Иско
66’ Лука Модрич
90+2’ Даниэль Парехо

Игра мадридцев была не только эффективной, но и эффектной. Дальние удары, быстрые комбинации и даже к стандартам "сливочные" подходили с фантазией. На 15-минуте Тони Кроос заметил опрометчивый выход Доменека из ворот и закрутил мяч в сетку прямым ударом с углового. Реал не успокоился и удвоил свое преимущество до перерыва – постарался Иско.

Реал уверенно переиграл Валенсию в полуфинале Суперкубка Испании – Кроос забил прямым ударом с углового

Валенсия имела несколько хороших возможностей для своего гола, однако ни одной так и не воспользовалась. А вот Реал был неумолим. В середине второй половины Модрич красивым ударом шведой обкрутил защитника и голкипера "летучих мышей" – 0: 3. Левантийцы таки спаслись от разгромного поражения усилиями Парехо, однако это был их максимум на турнире.

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