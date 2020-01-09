Роскошный "сухой лист" Крооса и эффектный гол шведой Модрича в видеообзоре матча Валенсия – Реал Мадрид – 1:3

Реал уверенно разобрался с Валенсией в полуфинале Суперкубка Испании. Смотрите видео голов и обзор матча Валенсия – Реал Мадрид.

Игра мадридцев была не только эффективной, но и эффектной. Дальние удары, быстрые комбинации и даже к стандартам "сливочные" подходили с фантазией. На 15-минуте Тони Кроос заметил опрометчивый выход Доменека из ворот и закрутил мяч в сетку прямым ударом с углового. Реал не успокоился и удвоил свое преимущество до перерыва – постарался Иско.

Реал уверенно переиграл Валенсию в полуфинале Суперкубка Испании – Кроос забил прямым ударом с углового

Валенсия имела несколько хороших возможностей для своего гола, однако ни одной так и не воспользовалась. А вот Реал был неумолим. В середине второй половины Модрич красивым ударом шведой обкрутил защитника и голкипера "летучих мышей" – 0: 3. Левантийцы таки спаслись от разгромного поражения усилиями Парехо, однако это был их максимум на турнире.