Валенсия унизила мадридский Реал в матче 9-го тура Ла Лиги. Видео голов и обзор матча Валенсия – Реал смотрите на "Футбол 24".

Реал вышел вперед на 23 минуте, когда Бензема классным ударом попал в дальнюю девятку из-за пределов штрафной. Однако, Валенсия отыгралась еще до перерыва, Солер со второй попытки реализовал пенальти (во время первого 11-метрового Муса забежал в штрафную до удара).

Валенсия разгромила Реал благодаря трем пенальти и автоголу Варана

Варан чуть позже срезал мяч в собственные ворота после прострела, а во втором тайме Валенсия заработала еще два пенальти, которые также реализовал Солер.

Таким образом, Валенсия набрала 11 очков и поднялась на 9 место, Реал с 16 пунктами остался четвертым.