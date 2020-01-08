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Валенсия – Реал Мадрид: онлайн-трансляция матча 1/2 финала Суперкубка Испании – как это было

8 января 20:55 871 Читати українською
Валенсия – Реал Мадрид: онлайн-трансляция матча 1/2 финала Суперкубка Испании – как это было
Валенсия – Реал Мадрид: онлайн-трансляция матча 1/2 финала Суперкубка Испании

Валенсия встретится с мадридским Реалом в рамках полуфинального матча Суперкубка Испании. Составы и ссылка на онлайн-трансляцию поединка – в этой новости на "Футбол 24".

90+2’ Даниэль Парехо
 
Тони Кроос 16’
Иско 39’
Лука Модрич 66’
16’ Тони Кроос
39’ Иско
66’ Лука Модрич
90+2’ Даниэль Парехо

Матч 1/2 финала Суперкубка Испании Валенсия – Реал Мадрид начался в 21:00 по киевскому времени и завершился уверенной победой самого великого клуба в истории после Днепра и Арсенала – 1:3 в пользу "сливочных". Видеотрансляция поединка проходила на MEGOGO, текстовую онлайн-трансляцию проводил "Футбол 24".

Роскошный "сухой лист" Крооса и эффектный гол шведой Модрича в видеообзоре матча Валенсия – Реал Мадрид – 1:3

Стартовые составы

Валенсия:

Реал Мадрид:

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Реал Мадрид Реал Мадрид Испания Валенсия Валенсия Суперкубок Испании Валенсия - Реал Мадрид
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