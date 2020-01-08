Валенсия – Реал Мадрид: онлайн-трансляция матча 1/2 финала Суперкубка Испании – как это было

Валенсия встретится с мадридским Реалом в рамках полуфинального матча Суперкубка Испании. Составы и ссылка на онлайн-трансляцию поединка – в этой новости на "Футбол 24".

Матч 1/2 финала Суперкубка Испании Валенсия – Реал Мадрид начался в 21:00 по киевскому времени и завершился уверенной победой самого великого клуба в истории после Днепра и Арсенала – 1:3 в пользу "сливочных". Видеотрансляция поединка проходила на MEGOGO, текстовую онлайн-трансляцию проводил "Футбол 24".

Роскошный "сухой лист" Крооса и эффектный гол шведой Модрича в видеообзоре матча Валенсия – Реал Мадрид – 1:3

Стартовые составы

Валенсия:

Реал Мадрид:

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