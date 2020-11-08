Программа 9-го тура закрывал поединок между Валенсией и Реалом на Месталье. Мадридцы перед стартовым свистком находились аж на четвёртой позиции с отставанием от первого в четыре очка, поэтому сегодня им была нужна только победа – правда, команда была ослаблена вспышкой коронавируса, из-за которой из состава выпали Каземиро и Азар. Наш Андрей Лунин остался на банке. "Летучие мыши" считались лёгким соперником, ведь в последних четырёх турах они ни разу не выиграли и при этом потерпели три поражения.

Рамос может продолжить карьеру в команде Бекхэма

Начало встречи команды взяли на разведку, в ходе которой наметилось существенное преимущество Реала в командном движении и скорости. Обозначив слабости соперника, мадридцы начали создавать моменты: на 10-й минуте Асенсио с дистанции стрелял мимо левого нижнего угла, а на 13-й Модрич с линии штрафной пробил под ближнюю штангу – первый удар прошёл рядом с ней, а второй взял Доменек. В обоих случаях с левого фланга ассистировал Бензема. На 22-й минуте прострел с этой зоны пытался замкнуть даже Рамос, а ещё через минуту давление Реала вылилось в заслуженный и красивый гол: Бензема обыгрался с Марсело и выстрелил с линии полукруга перед штрафной точно в правую девятку – 0:1!

Валенсия за весь этот период не имела даже ударов по воротам, ограничиваясь контратаками без острого завершения, однако на 27-й минуте одна из них неожиданно привела к пенальти – это Гайя попал в локоть Васкеса. Солер с "точки" пробил в левый угол, Куртуа парировал перед собой, а Карлос с добивания попал в правую штангу! На добивании сыграл Муса, но гол не засчитали – Юнус зашел в штрафную до удара.

Хесус Хиль Мансано заставил перебить пенальти – и на этот раз Солер не ошибся, хотя Куртуа снова угадал угол. 1:1!

В последующие 13 минут на поле ничего не происходило. В первую очередь, удивлял Реал, игра которого окончательно разладилась – впереди у гостей всё валилось из ног. Валенсия грамотно срывала все попытки атак, а на 43-й минуте провела контрвыпад с прострелом с правого фланга – Варан срезал его в собственные ворота, причем мяч полетел по дуге! Куртуа и Рафаэль с горем пополам вынесли сферу с линии, но повторы показали, что гол был. 2:1!

Реал мог отыграться в компенсированное к первому тайму время вследствие вбегания Модрича на правый край штрафной – Лука классно переиграл Гайя, но пробил со слишком острого угла в руки Доменеку. В конце концов, на перерыв команды ушли при парадоксальном преимуществе Валенсии.

В начале второго тайма "летучие мыши" могли забивать третий гол, однако мощный удар Ли Кан Ина с линии штрафной пришелся в правую штангу. Не беда! На 52-й минуте хозяева заработали пенальти: Черышев прострелил на левый край штрафной, Гайя переиграл защитника и пробил с острого угла, а Куртуа спас – впрочем, при борьбе за отскок Марсело сбил Гомеса! Солер уверенно реализовал "11-метровый". 3:1.

Реал разгневался и прижал хозяев, а моменты не заставили долго ждать: на 57-й минуте Вальверде мощно стрелял с левого края штрафной, а на 58-й Асенсио с паса Модрича вылетал один на один с голкипером – в обоих случаях спас Доменек. Между этими эпизодами Винисиус пробивал с острого угла мимо дальней девятки. Казалось, вот-вот оборона левантийцев треснет, но на 60-й минуте Муса ворвался в штрафную, а лавка Валенсии начала активно апеллировать к арбитру. Оказалось, что Рамос подыграл себе рукой.

Хесус Хиль Мансано вынужден был назначить третий пенальти в ворота Реала – его снова реализовал Солер. 4:1.

К чести мадридцев, те попытались вернуться в игру. Зинедин Зидан бросил в бой Эдегора и Родриго, а те вместе с Бензема на 68-й минуте разогнали шикарную атаку с выводом Васкеса на ударную позицию. Лукас пробил с правого края штрафной, но по воротам не попал – как и Вальверде с линии полукруга при выстреле с лёту на 71-й. Вскоре травму приводящей мышцы получил Бензема, которого сменил Мариано. Также на 75-й минуте Зизу выпустил Крооса, но Мадрид уже начал впадать в депрессию.

В последние 15 минут основого времени ничего, кроме замен и позиционной борьбы, на поле не возникало. Хесус Хиль Мансано компенсировал ещё шесть минут, за которые Реал провел несколько хаотичных атак, но в памяти вспоминается только одна – когда Родриго слабо пробил с дистанции. Мяч пролетел в нескольких метрах от ворот. В конце концов, финальный свисток зафиксировал разгромное поражение "сливочных".

Таким образом, Валенсия прервала 4-матчевую безвыигрышную серию, набрав 11 очков и поднявшись на девятую позицию в турнирной таблице. Реал же, имея в активе лишь 16 зачетных баллов, остался на четвертом месте.

Вальядолид неожиданно победил Атлетик, Реал Сосьедад одолел резерв Гранады и возглавил турнирную таблицу Ла Лиги