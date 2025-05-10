В рамках субботней программы 35-го тура Ла Лиги 2024/25 было проведено несколько матчей. Отчет о них читайте на "Футбол 24".

Чемпионат Испании 2024/25, 35-й тур

Валенсия – Хетафе – 3:0

Голы: Пепелу, 8, Д. Лопес, 18, Дуро, 37 (пен)

Сельта – Севилья – начало в 17:15

Атлетико – Реал Сосьедад – начало в 22:00

Лунин получил неожиданный вариант продолжения карьеры – конкурент Реала готов выложить 25 млн за украинца

Валенсия в родных стенах устроила разгром Хетафе, забив трижды еще до перерыва. Благодаря этому успеху "летучие мыши" приблизились к зоне еврокубков на расстояние двух зачетных баллов. Мадридцы же остались в семи очках от зоны вылета.

Райо Вальекано поднялся в зону Лиги Европы, удержав победу над Лас-Пальмас