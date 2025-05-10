Валенсия разгромила Хетафе, вплотную приблизившись к зоне еврокубков
17:07 - Читати українською
В рамках субботней программы 35-го тура Ла Лиги 2024/25 было проведено несколько матчей. Отчет о них читайте на "Футбол 24".
Чемпионат Испании 2024/25, 35-й тур
Валенсия – Хетафе – 3:0
Голы: Пепелу, 8, Д. Лопес, 18, Дуро, 37 (пен)
Сельта – Севилья – начало в 17:15
Атлетико – Реал Сосьедад – начало в 22:00
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Валенсия в родных стенах устроила разгром Хетафе, забив трижды еще до перерыва. Благодаря этому успеху "летучие мыши" приблизились к зоне еврокубков на расстояние двух зачетных баллов. Мадридцы же остались в семи очках от зоны вылета.
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