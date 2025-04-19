В рамках субботней программы 32-го тура Ла Лиги 2024/25 провели несколько матчей. Отчет о них читайте на "Футбол 24".

Чемпионат Испании 2024/25, 32-й тур

Райо Вальекано – Валенсия – 1:1

Голы: Таррега, 45 (автогол) – Садик, 75

Мальорка – Леганес – 0:0

Лас-Пальмас – Атлетико – начало в 22:00

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Райо Вальекано удержал ничью в матче с Валенсией, хотя "летучие мыши" были несколько острее. Этот результат не устроил оба коллектива. Мадридцы продолжили безвыигрышную серию до трех туров и не смогли подняться в зону еврокубков – левантийцы же оборвали ленту из трех побед подряд. От зоны вылета их отделяют девять очков.

Мальорка не смогла переиграть Леганес. Островитяне, которые пытаются попасть в еврокубки, потеряли возможность оторваться от Сельты, которая уступила Барселоне, в игре с одним из аутсайдеров. Леганес оказал серьезное сопротивление и имел даже несколько неплохих моментов. Впрочем, ни одной команде не удалось забить.

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