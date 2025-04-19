Чемпионат Испании 2024/25, 32-й тур

Райо Вальекано – Валенсия – 1:1

Голы: Таррега, 45 (автогол) – Садик, 75

Мальорка – Леганес – начало в 19:30

Лас-Пальмас – Атлетико – начало в 22:00

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Райо Вальекано удержал ничью в матче с Валенсией, хотя "летучие мыши" были несколько острее. Этот результат не устроил оба коллектива. Мадридцы продолжили безвыигрышную серию до трех туров и не смогли подняться в зону еврокубков – левантийцы же оборвали ленту из трех побед подряд. От зоны вылета их отделяют девять очков.

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