Валенсия прервала победную серию, расписав ничью с Райо Вальекано – мадридцы не смогли подняться в зону еврокубков
В рамках субботней программы 32-го тура Ла Лиги 2024/25 провели несколько матчей. Отчет о них читайте на "Футбол 24".
Чемпионат Испании 2024/25, 32-й тур
Райо Вальекано – Валенсия – 1:1
Голы: Таррега, 45 (автогол) – Садик, 75
Мальорка – Леганес – начало в 19:30
Лас-Пальмас – Атлетико – начало в 22:00
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Райо Вальекано удержал ничью в матче с Валенсией, хотя "летучие мыши" были несколько острее. Этот результат не устроил оба коллектива. Мадридцы продолжили безвыигрышную серию до трех туров и не смогли подняться в зону еврокубков – левантийцы же оборвали ленту из трех побед подряд. От зоны вылета их отделяют девять очков.
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