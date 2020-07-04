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Валенсия потеряла Родриго до конца сезона из-за разрыва крестообразных связок

4 июля 12:59 - Читати українською
Валенсия потеряла Родриго до конца сезона из-за разрыва крестообразных связок
Родриго Морено / Getty Images

Проблемы Валенсии дополнились тяжелой травмой одного из лучших игроков команды.

Форвард Родриго Морено больше не сыграет в текущем сезоне, информирует Marca.

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Лидер Валенсии травмировал колено в матче 33 тура против Атлетика (0:2). Результаты обследования 29-летнего испанца были неутешительными – разрыв боковой связки правого колена. Пока неизвестны приблизительные сроки восстановления нападающего, однако в ближайший месяц на поле он точно не вернется.

Добавим, что Родриго провел 34 матча во всех турнирах сезона 2019/20, отметился 7 голами и 11 ассистами.

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Теги
Испания Валенсия Валенсия Родриго Родриго Морено Тяжелая травма
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