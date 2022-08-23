Валенсия показывает мастер-класс бюджетного усиления – четвертый новичок за 0 евро
20:38 - Читати українською
Валенсия не может позволить себе серьезных затрат, но находит новых игроков для Дженнаро Гаттузо.
"Летучие мыши" на своем официальном сайте объявили о годовой аренде защитника Дженка Оскаджара из Лиона. В сделке предусмотрено право выкупа.
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Прошлый сезон центрбек также проводил в аренде, но за бельгийский Левен. Оскаджар отыграл 34 матча, в которых отличился 2 голами. Также 21-летний защитник успел дебютировать за сборную Турции.
Добавим, что это четвертый летний новичок Валенсии, однако клуб не потратил на них ни одного евро. Кастильехо перешел свободным агентом, а Лино, Нико и Оскаджар – аренды.
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