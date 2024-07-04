Валенсия надеется в ближайшие часы объявить об аренде форварда Рафы Мира, сообщает Marca. Соглашение предусматривает аренду игрока на один сезон с опцией выкупа в будущем.

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Однако клуб сохраняет осторожность после двух неудачных попыток, когда Севилья меняла условия сделки в последнюю минуту. Сейчас Севилья снизила требования из-за необходимости уменьшить фонд заработной платы, что позволило достичь предварительного согласия по условиям трансфера и будущего выкупа игрока.

Главный тренер Валенсии Рубен Бараха стремится иметь форварда в начале предсезонной подготовки. После прошлогоднего опыта с Романом Яремчуком, который прибыл в последний день трансферного окна, он подчеркнул важность присутствия нового игрока на первых этапах тренировок. Учитывая то, что Мир уже три месяца не попадал даже в заявку Севильи.

Кроме аренды, предусмотрена возможность выкупа Рафы Мира за 5 миллионов евро, также 27-летний игрок согласился уменьшить свою зарплату для перехода в Валенсию.

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