Кадис в рамках матча 10-го тура Ла Лиги 2023/24 потерпел поражение от Валенсии. Отчет о матче и выступлении Яремчука читайте на "Футбол 24".

Поединок на Месталье был важен для обеих команд. Кадис приехал в гости, имея за плечами 5-матчевую безвыигрышную серию и держась в трех очках от зоны вылета. Валенсия же не знала побед в течение 4-х туров, однако в случае победы "летучие мыши" поднялись бы на восьмую строчку.

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Хозяева так сильно завелись, что открыли счет уже на 4-й минуте усилиями Гайи. Капитан Валенсии получил приникающую передачу на левый край штрафной и эффектно перебросл Ледесму с острого угла. На 22-й минуте левантийцы ещё и получили численное преимущество – Наварро далеко пробросил мяч, Пепелу выбил его в подкате, а Роберт неловко наступил ему на ногу. Красная карта для хавбека Кадиса.

"Летучие мыши" моментально конвертировали свое преимущество во второй гол. Корейя получил диагональ на правый фланг, вошел в штрафную и исполнил прострел на Франа Переса, но защитник выбил мяч из-под него назад на Корейя. Тьерри же неожиданно исполнил "рабону", подбросив мяч на линию вратарской – Дуро же замкнул навес. 2:0!

Этот счет продержался до самого финального свистка. К сожалению, Яремчука выпустили всего на 19 последних минут, однако уже через три минуты после появления на поле украинец забил гол! Роман замкнул подачу Гайи, направив мяч в дальний угол – впрочем, взятие ворот не засчитали из-за минимального офсайда.

Развить подобный старт не удалось. В последующие 16 минут Яремчук ничем интересным не запомнился. В итоге, в его активе ни одного удара, два офсайда, два верховых единоборства (одно успешное), один вынос и девять пасов (семь точных). Большинство передач шли назад или были в глубине.

Кадис во втором тайме создал несколько хороших моментов, но размочить счёт не смог. Что и не удивительно – на выезде "желтая субмарина" набрала всего одно очко в сезоне. Финальный свисток зафиксировал победу Валенсии.

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